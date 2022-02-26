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Аргентина и Бразилия не подписали заявление стран ОАГ против спецопирации России

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Аргентина и Бразилия не подписали заявление стран ОАГ против спецопирации России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Аргентина и Бразилия приняли решение не присоединяться к заявлению стран-членов Организации американских государств (ОАГ), которые осудили Россию за проведения военной операции на Украине. Документ был обнародован в пятницу, 25 февраля, на странице организации в Twitter.

По данным издания La Nacion, представитель от Аргентины не подписал заявление, так как считает, что ситуация на Украине находится вне компетенций страны.

Среди подписавших заявление числятся такие страны, как США, Эквадор, Колумбия, Канада и другие. Боливия, Сальвадор и Уругвай к настоящему моменту в списке отсутствуют.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

Великобритания официально объявила о санкциях против президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова из-за операции на Украине. Ограничительные меры предполагают заморозку счетов Путина и Лаврова в Великобритании, если таковые будут обнаружены.

Джонсон в связи с событиями на Украине объявил о заморозке активов ВТБ и санкциях против «Аэрофлота». Он подчеркнул, что Лондон также вводит санкции против «Уралвагонзавода», Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура и Промсвязьбанка.

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