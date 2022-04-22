Британские власти выдали Газпромбанку лицензию на работу до 31 мая

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Министерство финансов Великобритании предоставило генеральную лицензию сроком до 31 мая, которая позволяет проводить операции с российским Газпромбанком, ранее угодившим в санкционный список. Об этом сообщает в четверг, 21 апреля, Управление по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства.

Вышеуказанная лицензия вступает в свою законную силу с момента публикации сообщения. В ведомстве также уточнили, что документ был выдан, учитывая интересы компаний из стран-членов Европейского союза, которые проводят транзакции за российский газ через российскую кредитную организацию.

Рестрикции в адрес Газпромбанка вступили в силу 24 марта нынешнего года. Всего с начала спецоперации России на Украине Лондон внес в санкционные списки более 1,2 тысячи политиков, чиновников, журналистов, бизнесменов и организаций из России. В настоящий момент под санкциями находится около 20 российских банков с общим объемом активов более 1,2 триллиона долларов, пишет ТАСС.

В минувший вторник, 19 апреля, Новая Зеландия также ввела санкции против Газпромбанка и еще 17 кредитно-финансовых организаций из России.