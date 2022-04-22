Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Известия»: Росавиация порекомендовала авиакомпаниям готовиться к работе без GPS

Егор Провоторов

Технологии
«Известия»: Росавиация порекомендовала авиакомпаниям готовиться к работе без GPS
Фото: https://pixabay.com

Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям по подготовке к вероятному отключению системы GPS в России, сообщается в пятницу, 22 апреля.

По информации газеты «Известия», российские авиавласти попросили перевозчиков подготовить свою инфраструктуру к полетам без использования навигации GPS.

Письмо с подобными рекомендациями замглавы ведомства Дмитрий Ядров направил генеральному директору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые, в свою очередь, перенаправили документ руководствам российских авиакомпаний.

При отключении GPS «Госкорпорация по ОрВД» должна будет оказывать содействие экипажам воздушных судов. Пилоты должны будут незамедлительно оповещать диспетчеров о любых изменениях в работе иностранных навигационных систем.

В минувший понедельник, 18 апреля, Росавиация продлила режим ограничения полетов в города юга и центральной части России до 25 апреля. В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве для организации транспортировки граждан по альтернативным маршрутам.

Читайте также:
Росавиация Санкции GPS
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Антон Оленев
Антон Оленев

Единый стандарт помощи

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Все мнения
О проекте