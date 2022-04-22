«Известия»: Росавиация порекомендовала авиакомпаниям готовиться к работе без GPS

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Росавиация дала рекомендации авиакомпаниям по подготовке к вероятному отключению системы GPS в России, сообщается в пятницу, 22 апреля.

По информации газеты «Известия», российские авиавласти попросили перевозчиков подготовить свою инфраструктуру к полетам без использования навигации GPS.

Письмо с подобными рекомендациями замглавы ведомства Дмитрий Ядров направил генеральному директору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко, а также главам межрегиональных территориальных управлений агентства, которые, в свою очередь, перенаправили документ руководствам российских авиакомпаний.

При отключении GPS «Госкорпорация по ОрВД» должна будет оказывать содействие экипажам воздушных судов. Пилоты должны будут незамедлительно оповещать диспетчеров о любых изменениях в работе иностранных навигационных систем.

В минувший понедельник, 18 апреля, Росавиация продлила режим ограничения полетов в города юга и центральной части России до 25 апреля. В ведомстве порекомендовали авиакомпаниям использовать аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве для организации транспортировки граждан по альтернативным маршрутам.