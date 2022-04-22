Лазарев возобновляет гастроли в России

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Известный российский певец Сергей Лазарев возобновляет гастрольный тур по регионам России. Об этом артист объявил в четверг, 21 апреля, в своем Telegram-канале.

— Наша долгожданная встреча в Самаре и Саратове точно состоится 23 и 24 апреля. До встречи на финальных концертах тура, — заявил Лазарев.

Некоторое время назад популярный певец вызвал на себя гнев россиян, высказав противоречивую позицию относительно специальной операции России на Украине. Жители Саратова даже составили целую петицию с требованием запретить Лазареву выступать в их городе.

В результате концерты певца в Самаре и Саратове были перенесены на неопределенное время. Официальной причиной переноса называлось нарушение логистике при доставке декораций для выступления артиста.

На прошлых выходных Лазарев заявил, что является патриотом своей страны, подчеркнув, что всегда будет гордиться тем, что родился в России, пишет «Телепрограмма».

Накануне стало известно, что оскандалившаяся из-за антироссийской позиции актриса Юлия Ауг приняла решение сменить фамилию. Теперь артистка, выступления которой в России отменяют одно за другим, будет носить фамилию Клаттенберг.