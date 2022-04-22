Оскандалившаяся актриса Ауг сменила фамилию на Клеттенберг

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Угодившая в скандал из-за отмены театральных постановок с ее участием российская актриса Юлия Ауг сменила фамилию на Клаттенберг. Об этом стало известно в четверг, 21 апреля.

Артистка известна своим негативным отношением к России, однако продолжает зарабатывать деньги в отечественных театрах. Она не раз признавалась, что выступает на российских сценах потому, что здесь ей платят больше, чем в Эстонии, которую Ауг-Клеттенберг выбрала своим новым местом жительства.

В прибалтийском государстве, по словам актрисы, она почти ничего не зарабатывает за выходы на сцену. Однако наличие большого заработка в России не мешает Ауг негативно высказываться в адрес российских властей, за что она неоднократно подвергалась жесткой критике от коллег.

Так. директор театра Ленком Марк Варшавер выражал серьезное недоумение, почему Юлия до сих пор работает в стране, которую «так ненавидит». Он подчеркнул, что такую позицию могут занимать только «предатели», пишет «КП».

Накануне стало известно об отмене спектаклей с участием Ауг в Москве. 20 апреля не состоялась постановка «Сад» в «Электротеатре Станиславского», а затем и Театр на Таганке отменил спектакль «Эльза», режиссером которого была российская актриса.