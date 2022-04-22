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В России могут двукратно увеличить максимальный налоговый вычет при покупке жилья

Егор Провоторов

Общество
В России могут двукратно увеличить максимальный налоговый вычет при покупке жилья
Новый жилой комплекс бизнес-класса, построенный на Автозаводской улице на юге столицы / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Госдуме готовят законопроект, согласно которому максимальный налоговый вычет при покупке жилья в России может увеличиться двукратно. В этом случае он может составить 520 тысяч рублей, а вычет за погашение процентов по ипотеке может вырасти до 780 тысяч рублей.

Сейчас при покупке жилья налоговый вычет составляет 13 процентов от суммы не более двух миллионов рублей, а лимит на погашение процентов по ипотеке составляет три миллиона рублей.

С учетом роста цен на недвижимость парламентарии фракции «Единая Россия» готовят проект закона о повышении вышеуказанных лимитов для налогового вычета минимум двукратно. Об этом в интервью «Известиям» рассказала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

— Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге, — заметила парламентарий.

В минувшее воскресенье, 17 апреля, профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о ряде льгот, которыми редко пользуются российские пенсионеры.

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