Фасады 1,4 тысячи жилых домов отремонтируют в Москве до конца года

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До конца 2022 года специалисты столичного комплекса городского хозяйства капитально отремонтируют 1,4 тысячи фасадов многоквартирных жилых домов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Запланирован капитальный ремонт 1,4 тысячи фасадов жилых домов, самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик дома, — рассказал заммэра.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов специалисты сперва исправляют геометрию панелей, а затем заполняют герметиком межпанельные швы.

После этого специалисты грунтуют фасад и окрашивают его в два слоя. Бирюков уточнил, что все используемые для фасадов краски обладают высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивают устойчивость к воздействию влаги и надолго сохраняют цвет.

— Ремонт фасадов домов, облицованных мелкоразмерной керамической плиткой, проводится с использованием полимерцементной смеси на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не менее 30 лет, что подтверждают многочисленные испытания и исследования, — добавил представитель мэрии.

Он отметил, что в ходе капремонта кирпичные фасады подвергают обязательной гидрофобизации. Это современный метод обработки, защищающий от разрушительных процессов из-за попадания воды.

Под особым контролем находится капремонт фасадов жилых домов, которые являются объектами культурного наследия. По словам заммэра, в этом году будет проведен капремонт фасадов 33 таких зданий.

В ходе работ специалисты сохранят первоначальный облик фасадов и восстановят их декоративные архитектурные элементы, заключил Бирюков.

15 апреля сообщалось, что в Юго-Восточном округе Москвы приступили к капитальному ремонту дома архитектора Мотылева, который был построен в 1930-х годах.