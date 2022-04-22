День вакансий «Работа есть» пройдет в центре «Моя карьера» 28 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Сергия Радонежского, 1с1 Карта всех событий

В центре занятости «Моя карьера» состоится день вакансий «Работа есть», в ходе которого около 20 крупных компаний столицы предложат горожанам более тысячи вакансий с полной занятостью и гибким графиком. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Одним из успешных форматов являются дни вакансий. Они очень востребованы среди москвичей — в среднем их посещает около 400 человек. Более половины получают приглашение на собеседование. На мероприятии можно лично пообщаться с представителями компаний и направить резюме в случае заинтересованности, — рассказал начальник отдела взаимодействия с работодателями и образовательными организациями центра «Моя карьера» Алексей Прохоров.

Само мероприятие состоится 28 апреля в 15:00. В этом году день вакансий пройдет по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в центре занятости «Моя карьера» состоится практическое мероприятие «PRO текстиль: 10 идей для бизнеса» для женщин с детьми.

Участницы в ходе события смогут обсудить направления для реализации бизнес-идей и узнать, как начать карьеру стилиста-консультанта.