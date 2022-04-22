На северо-востоке Москвы завершается реставрация Алексеевской насосной станции

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новоалексеевская улица, 16с10 Карта всех событий

В Мосгорнаследии объявили о завершении реставрации исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе правительства и мэра Москвы.

— Реставрационные работы продолжались с 2018 года, и теперь они подходят к концу. Специалисты привели в порядок как фасады памятника, так и интерьеры. Особое внимание было уделено изящному кирпичному декору. Во время работ внутри здания был обнаружен дымоход из огнеупорного кирпича. По рекомендациям экспертов его раскрыли и расчистили», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что строителям остается только покрасить фасад, закончить облицовку цоколя и завершить реставрацию сторожки и ограды, которые входят в архитектурный ансамбль станции. Само здание культурного наследия расположено по адресу Новоалексеевская улица, дом 16, строение 10.

Планируется, что на территории объекта также проведут работы, связанные с благоустройством, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что специалисты Мосгорнаследия совместно со студентами Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 произвели уборку исторической территории ландшафтного парка «Митино» от листвы и мусора.