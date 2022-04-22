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«Посоветуйте хорошие рехабы»: Моргенштерн обратился за помощью к подписчикам

Полина Долганова

Общество
«Посоветуйте хорошие рехабы»: Моргенштерн обратился за помощью к подписчикам
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Российский рэпер Моргенштерн обратился к своим подписчикам с просьбой посоветовать ему «хорошие рехабы».

Свою просьбу артист сопроводил фотографией, на которой можно было рассмотреть алкогольные напитки и какие-то таблетки.

10 апреля Моргенштерн прокомментировал видео супруги, блогерши Дилары Зинатуллиной, где она рассказывает об их расставании. Артист поддержал бывшую жену, похвалив ее за то, как она спокойно и подробно объяснила поклонникам причины этого разрыва. В своем видео Дилара подчеркнула, что не хочет говорить об уже бывшем муже плохо и тем более называть его плохим человеком. Причина расставания, по ее словам, заключается в слишком разных характерах бывших супругов. Также она отметила, что они просто не сошлись характерами, а свадьба лишь усугубила эту ситуацию.

7 апреля Моргенштерн в новом треке намекнул на разлад в отношениях со своей женой Диларой Зинатуллиной.

Пара начала встречаться, когда Дилара была еще совсем юной, а Моргенштерн еще не был так популярен. Девушка во всем поддерживала музыканта, за что он был благодарен ей. Однако инициатива о женитьбе исходила именно от Зинатуллиной. Девушка решилась предложить свою руку и сердце кавалеру на одном из семейных торжеств.

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