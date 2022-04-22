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Москвичам рассказали о мерах поддержки для сохранения отрасли такси и каршеринга

Араз Салехов

Город
Москвичам рассказали о мерах поддержки для сохранения отрасли такси и каршеринга
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Услуги каршеринга и такси в столице должны оставаться такими же доступными и безопасными, несмотря на экономическое давление в связи с введенными санкциями. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

— Сергей Собянин поручил оказать поддержку такси, операторам каршеринга и проката. Благодаря мерам мы сможем сохранить более 200 тысяч рабочих мест. И сделать все необходимое, чтобы качество услуг оставалось на самом высоким уровне, а сами сервисы — такими же доступными и безопасными, — рассказал он.

Также заммэра добавил, что правительство совместно с московской полицией и прокуратурой города приложит максимум усилий, чтобы не допустить появления нелегальных услуг такси, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого стало известно, что Москва стала лидером в третьем обновлении еженедельного рейтинга российских регионов по принятию антикризисных мер, который подготовило Агентство политических и экономических коммуникаций.

Уточняется, что в городе реализовали самое большое число как системных антикризисных мероприятий, так и для поддержки отдельных отраслей.

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