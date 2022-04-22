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Собянин рассказал об открытии седьмого фестиваля «Пасхальный дар»

Араз Салехов

Город
Собянин рассказал об открытии седьмого фестиваля «Пасхальный дар»
Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На столичных улицах состоится открытие седьмого благотворительного фестиваля «Пасхальный дар». Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— После вынужденного перерыва в 2020 и 2021 годах в Москве пройдет седьмой благотворительный фестиваль «Пасхальный дар», который на этот раз обойдется без каких-либо ковидных ограничений — а именно, без масок и социальных дистанций, он пройдет не онлайн, а на сияющих весенних московских улицах, среди людей, — отметил глава города.

Он также добавил, что возвращение подобного мероприятия на улицы города сможет привлечь больше туристов и дать новый импульс к развитию туристической отрасли столицы.

В течение пасхальной недели в Москве будут работать 23 фестивальные площадки. Четыре из них откроются в центре столицы: на площади Революции, на Тверской площади и две на Тверском бульваре. Остальные откроются в округах Москвы.

Более подробную информацию о мероприятии можно будет узнать на сайте Сергея Собянина.

Напомним, что мэр подписал постановление, согласно которому городской общественный транспорт в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет работать дольше.

Так, столичное метро и Московское центральное кольцо будут функционировать до 02:00, а 136 маршрутов автобуса, семь маршрутов электробуса и 16 маршрутов трамвая будут курсировать по улицам города до 03:30.

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