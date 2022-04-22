Приложения правительства Москвы теперь можно скачать на платформе RuMarket

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Теперь жители столицы могут скачивать приложения правительства города в российском магазине приложений RuMarket. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Речь идет о таких полезных городских сервисах, как «Наш город», «Моя Москва», «Госуслуги Москвы», «Электронный дом», «Активный гражданин», «Дневник МЭШ»», «Московский транспорт», «Метро Москвы», «Тройка: пополнение и проверка», «Парковки России», — говорится в сообщении.

RuMarket — современный магазин приложений, игр и другого контента для смартфонов и планшетов на базе Android. Загрузка и установка приложения для пользователей является быстрой и безопасной, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что мобильное приложение «Макет Москвы» скачали более 30 тысяч раз с начала его запуска в феврале 2022 года.

Данный сервис позволяет прослушать аудиоэкскурсии о Москве и истории создания макета, принять участие в интерактивных викторинах, узнать свежие новости и анонсы предстоящих событий.

При этом более 1,4 миллиона пассажиров стали пользователями мобильного приложения «Метро Москвы», скачали цифровой сервис более 7 миллионов горожан.