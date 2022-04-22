Эксперт центра «Моя работа» рассказала о выстраивании коммуникаций в офисе

Фото: Pexels

Карьерный эксперт центра занятости населения «Моя работа» Галина Чемоданова рассказала, как выстраивать нетоксичную коммуникацию в офисе.

Во-первых, специалист советует избегать сплетен. Ошибочно считать, что они помогают сплотить коллектив, добавила она.

— Сплетничая, вы ставите себя в невыгодное положение и даже можете навредить своей репутации. Источником слухов часто становятся люди с повышенным уровнем тревожности, пытающиеся скрыть свою низкую самооценку или чувство беспомощности. Если коллега хочет поделиться с вами новой сплетней, откажитесь. Постарайтесь спокойно объяснить, что вас не интересует эта информация, и предложите переключиться на более позитивную тему, — рекомендует Чемоданова.

Во-вторых, важно определить больные темы. Деликатные и личные вопросы лучше обсуждать с близкими людьми, но не с коллегами в офисе.

Такие беседы отвлекают от работы и могут привести к бурным дискуссиям и спорам. Эксперт советует не поднимать вопросы заработка, здоровья и личных дел.

В-третьих, необходимо вести только конструктивные диалоги. Если не удается избежать конфликтов, то важно научиться безболезненно выходить из них.

— Очень важно не повышать голоса, не переходить на личные оскорбления, говорить кратко и по делу и внимательно слушать собеседника. Ведите конструктивный диалог, готовьтесь идти на компромисс — только так удастся прийти к положительному результату, — заключила Чемоданова.

До этого Чемоданова рассказала, как исполнить свои мечты и достичь поставленных целей, не бросив все на половине пути. Самым важным, по мнению эксперта, является услышать себя и понять, правда ли это нужно. Ведь зачастую бывает, что желания навязываются соцсетями, окружением или прессой.