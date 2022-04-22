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В Европарламенте заявили о необходимости противоракетной обороны для ЕС

Георгий Соланович

В мире
В Европарламенте заявили о необходимости противоракетной обороны для ЕС

Евросоюзу необходима собственная система противоракетной обороны. Об этом в пятницу, 22 апреля, заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Европарламента Манфред Вебер.

— Наряду с укреплением НАТО и уже согласованными силами быстрого реагирования ЕС, нам нужен европейский противоракетный щит, — заявил он.

Вебер добавил, что Европа также нуждается в создании подразделений для защиты критической инфраструктуры в киберпространстве, передает ТАСС.

7 апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Примечательно, что документ может быть пересмотрен в случае вывода ВС РФ с Украины, а также восстановления ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Евродепутаты также подчеркнули, что санкции должны сопровождаться выработанной стратегией по обеспечению стран Евросоюза энергоресурсами.

18 марта ЕП запретил российским и белорусским дипломатам входить в свои здания. Тогда глава парламента Роберт Метсол добавил, что госслужащие из РФ и Белоруссии стремятся разрушить демократический порядок.

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