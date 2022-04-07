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Европарламент выступил за введение запрета на энергоресурсы РФ

Георгий Соланович

В мире
Европарламент выступил за введение запрета на энергоресурсы РФ

Европарламент в четверг, 7 апреля, принял резолюцию, призывающую ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России.

Отмечается, что резолюция может быть пересмотрена в случае вывода ВС РФ с Украины, а также восстановления ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

— Депутаты призывают к дополнительным ограничительным мерам, в частности, к полному эмбарго на импорт нефти, ядерного топлива, газа и угля, — отмечается в документе Европарламента.

Евродепутаты также подчеркнули, что санкции должны сопровождаться выработанной стратегией по обеспечению стран Евросоюза энергоресурсами.

Примечательно, что резолюция Европарламента не обязательна к исполнению участниками ЕС, передает РИА Новости.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.

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