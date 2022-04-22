Боррель заявил, что страны ЕС могут заблокировать введение эмбарго на нефть из России

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Евросоюз пока не будет вводить централизованный запрет на поставки нефти из России, так как некоторые страны — участницы ЕС собираются заблокировать подобное решение при вынесении его на голосование. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил верховный представитель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение (по эмбарго на российскую нефть — прим. «ВМ»), — заявил он.

Примечательно, что за полный отказ от энергоресурсов РФ выступают Польша и Франция, против — Германия, Австрия и Венгрия.

По словам Борреля, ЕС рано или поздно придется отказаться от российского импорта, так как это решение является важнейшим этапом в построении европейской независимости. На данный момент Еврокомиссия обсуждает введение пошлин на импорт нефти из РФ, однако только определенного объема ресурса, передает ТАСС.

7 апреля Европарламент принял резолюцию, призывающую ввести эмбарго на импорт энергоресурсов из России. Примечательно, что документ может быть пересмотрен в случае вывода ВС РФ с Украины, а также восстановления ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Евродепутаты также подчеркнули, что санкции должны сопровождаться выработанной стратегией по обеспечению стран Евросоюза энергоресурсами.