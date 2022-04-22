Собянин утвердил порядок выделения грантов на поддержку делового и молодежного туризма

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичное правительство объявило об оказании финансовой поддержки мероприятиям в сфере делового и молодежного туризма. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 22 апреля.

— Юридические лица и индивидуальные предприниматели, организующие деловые мероприятия в форме конференций, конгрессов, форумов, корпоративно-деловых встреч (MICE — meetings, incentives, conferences and exhibitions) продолжительностью не менее двух дней, смогут получить грант из бюджета города для частичной компенсации своих затрат на аренду помещения и технического оборудования, — говорится в сообщении.

При этом на поддержку могут рассчитывать и организаторы мероприятий разного уровня в сфере молодежного туризма. Уточняется, что цель подобных событий должна заключаться в популяризации научных знаний, здорового образа жизни, культурных и национальных традиций.

Максимальная сумма возмещения расходов на каждое мероприятие в сфере организованного молодежного и делового туризма составляет 10 миллионов рублей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также глава города сообщил об открытии седьмого фестиваля «Пасхальный дар» на улицах Москвы.

В течение пасхальной недели в Москве будут работать 23 фестивальные площадки. Четыре из них откроются в центре столицы: на площади Революции, на Тверской площади и две на Тверском бульваре. Остальные откроются в округах Москвы.

В середине прошлого месяца депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов заявил, что в городе ожидается бурное развитие внутреннего туризма в условиях внешних санкций.