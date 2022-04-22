Компания-владелец Zewa, Libresse и Libero заявил об уходе с российского рынка

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Производитель товаров личной гигиены — компания Essity, владеющая Zewa, Libresse и Libero, — уходит с российского рынка. Информация об этом появилась в пресс-релизе в пятницу, 22 апреля.

— Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились. В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 миллиарда шведских крон (147 миллионов долларов). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка, — заявил глава компании Магнус Грот.

Кроме того, Грот также предупредил, что Essity уже осуществила «значительное повышение цен» на свою продукцию и в ближайшее время продолжит увеличение цен. Примечательно, что для компенсации убытков цены на товары компании в Европе тоже будут повышены.

Essity занимается производством туалетной бумаги, полотенец, салфеток, мыла и антисептиков. В 2021 году объем продаж компании в России составил 29,5 миллионов долларов — два процента от общего объема в прошлом году, передает ТАСС.

Компания Procter & Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide и Oral-B, в четверг, 21 апреля, опровергла сообщения о своем возможном уходе с российского рынка из-за санкций. В корпорации также добавили, что на данный момент P&G занимается адаптацией бизнеса в РФ в связи с постоянно меняющейся экономической ситуацией.