P&G опровергла сообщения о своем уходе с российского рынка

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Компания Procter & Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide и Oral-B, в четверг, 21 апреля, опровергла сообщения о своем возможном уходе с российского рынка из-за санкций.

В корпорации также добавили, что на данный момент P&G занимается адаптацией бизнеса в РФ в связи с постоянно меняющейся экономической ситуацией.

— P&G адаптировала и продолжит адаптировать свой бизнес в соответствии с постоянно меняющейся ситуацией. Мы уже перестроили нашу операционную деятельность в России, <...> прекратили новые капиталовложения и приостановили всю медийную, рекламную и промоактивность, — передает сообщение компании ТАСС.

До этого сообщалось, что P&G уйдет с рынка в России. Решение об уходе якобы принималось на фоне антироссийских санкций, логистических трудностей и денежно-кредитного контроля. Представители компании также отмечали, что не видят определенности в том, как будет развиваться российская спецоперация на Украине.

Накануне стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, хочет возобновить работу в России, как только это станет возможно. Об этом в среду, 20 апреля, заявил управляющий организацией Оскар Гарсиа Масейрас. Предприятие продолжает следить за развитием событий на Украине.