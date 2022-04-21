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Владеющая Always, Oral-B и Gillette компания P&G заявила о возможном уходе из РФ

Полина Долганова

Общество
Владеющая Always, Oral-B и Gillette компания P&G заявила о возможном уходе из РФ
Фото: Pixabay

Компания Procter & Gamble (P&G), владеющая брендами Always, Gillette, Pampers, Tide и Oral-B, сообщила о возможном уходе с рынка в России. Об этом говорится в заявлении корпорации.

Решение об уходе принимается на фоне антироссийских санкций, логистических трудностей и денежно-кредитного контроля.

Представители компании также отмечают, что не видят определенности в том, как будет развиваться российская спецоперация на Украине, передает Nation News.

Накануне стало известно, что испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, хочет возобновить работу в России, как только это станет возможно. Об этом в среду, 20 апреля, заявил управляющий организацией Оскар Гарсиа Масейрас. Уточняется, что предприятие продолжает следить за развитием событий на Украине.

Западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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