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Владеющая Zara и Bershka компания Inditex планирует возобновить работу в России

Полина Долганова

Общество
Владеющая Zara и Bershka компания Inditex планирует возобновить работу в России
Фото: depositphotos

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, хочет возобновить работу в России, как только это станет возможно. Об этом в среду, 20 апреля, заявил управляющий компанией Оскар Гарсиа Масейрас.

Уточняется, что компания продолжает следить за развитием событий на Украине, передает ТАСС.

Недавно стало известно, что принадлежащие компании Paramount телеканалы Paramount Comedy, MTV Russia, MTV Live HD, Nickelodeon, Nick Jr. и NickToons перестанут вещать в России с 20 апреля.

16 марта стало известно, что компания Paramount Global предпринимает шаги для полной приостановки деятельности на территории России из-за ситуации вокруг Украины.

Западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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