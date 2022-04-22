Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале следующей недели
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Тенденция к улучшению погоды в Москве на следующей неделе сохранится, средняя температура повысится на 1–2 градуса. Об этом в четверг, 21 апреля, «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
— Температура повысится, днем она будет больше 15 градусов. Мы видим, что погода уже начинает радовать весной. Конечно, этот сезон в Москве сложно представить без похолоданий. Редкий май обходится без заморозков, и это нормально. Но на самом деле тенденция очевидна: это уже действительно весенняя погода. Первая половина следующей недели порадует москвичей, — заявил синоптик.
По его словам, в первый день следующей недели погода будет солнечной, а столбики термометров покажут значение больше плюс 15 градусов. Вильфанд во время беседы с «ВМ» подчеркнул, что в понедельник вероятны кратковременные дожди.
Столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности приступил к предварительному обследованию дна в зонах отдыха, где предусмотрено купание. На первых погружениях побывал корреспондент «Вечерней Москвы».