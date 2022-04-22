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Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Страстную субботу, 23 апреля

Анна Михалюк

Общество
Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Страстную субботу, 23 апреля
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Страстная, или Великая суббота — народно-христианский праздник. Это последний день перед Пасхой. Православная церковь в этот день вспоминает погребение и пребывание Иисуса Христа во гробе и его сошествие в ад.

История праздника

В первый день после распятия и погребения Христа с самого утра к прокуратору Пилату пришли первосвященники в сопровождении фарисеев. Они попросили поставить у гроба Иисуса стражу, чтобы ученики не похитили тело и не сказали, что он воскрес. Понтий разрешил выставить охранников, а на камень, который закрывал скалу, наложить печать.

Ученики положили тело Спасителя в новую пещеру в скале, где до того никого не хоронили. Стража подтвердила, что никто не мог ступить внутрь или выйти наружу. Это впоследствии послужило доказательством истинного чуда — воскресения сына Божия.

На второй день пребывания в гробу Иисус спустился в ад и сокрушил его врата. Он принес во тьму преисподней свет евангельской проповеди и возвестил о победе добра над злом. Спаситель опустошил ад, забрал с собой Адама, Еву, всех праведников и привел их в райскую обитель. Сошествием в ад Иисус завершил свои искупительные мучения за человечество.

Традиции и обряды праздника

В этот день в храмах утром совершается литургия Василия Великого. Вечером читаются Деяния святых апостолов. Перед полуночью проводится Полунощница, во время которой священники уносят плащаницу в алтарь и кладут на престол. В полночь начинается утреня. Церковные служители меняют темную одежду, в которой ходили с понедельника Страстной недели, на светлую. Вечером в церквях начинают освящать пасхальные куличи, крашеные яйца, вино, мясо и другие праздничные угощения.

В Страстную субботу в Иерусалимском храме Воскресения происходит схождение Благодатного огня.

В этот день хозяйки красят и украшают яйца, готовят пасхальные блюда.

В этот праздник необходимо помириться с тем, с кем в ссоре, попросить прощения и простить обиду, покаяться и сознаться в своих грехах.

Что можно кушать в Страстную субботу

Страстная суббота приходится на последнюю неделю Великого поста. В этот день по церковному уставу разрешается сухоядение — невареная пища растительного происхождения: вода, хлеб, соль, сухофрукты, сырые овощи и фрукты, орехи, мед. Алкоголь принимать нельзя.

Чего нельзя делать в Страстную субботу

Церковь запрещает в этот праздник убирать в доме, стирать, гладить, работать физически. Нельзя охотиться, рыбачить. Запрещается веселиться, петь, ругаться, ссориться. Следует воздержаться от секса. Нельзя отмечать день рождения, юбилей или свадьбу. Запрещается отдавать что-то из дома — так можно отдать здоровье, удачу и благополучие.

Приметы на Страстную субботу

Какая погода в этот день, таким и лето будет.

Чтобы быть здоровым и красивым, нужно в воду для умывания положить свяченое яйцо.

Бодрствование в ночь на Пасху ограждает от болезней, дарит богатый урожай, приносит удачу охотнику, а невесте сулит счастье в браке.

Если сыграть свадьбу в Страстную субботу, то пара будет вместе недолго.

Кто смеется в этот день, тот весь год плачет.

Приметы погоды:

Красное солнце в туманной дымке или в голубых и розовых маревах — к урожаю хлеба.

Если солнце из-за горы выкатилось и, как на ладонь, на землю легло, то придется землю перепахивать и сеять заново.

Ясное солнце — следует перепахивать озимое поле и досевать яровые.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что нужно и чего нельзя делать в Страстную субботу, 23 апреля

Именины отмечают: Терентий, Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Федор, Яков.

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