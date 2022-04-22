В Таиланде отменят ПЦР-тесты по прибытии для вакцинированных туристов

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Правительство Таиланда приняло решение с 1 мая отменить ПЦР-тесты по прибытии в страну для вакцинированных от ковида туристов. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила глава отдела новостей Министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

— С 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов, — заявила она.

Туристам рекомендовали самостоятельно пройти антигенный тест и обратиться к медицинским специалистам при выявлении инфекции.

Андамо также добавила, что по решению властей в Таиланде снижается сумма обязательного медицинского страхового покрытия — с 20 тысяч долларов до десяти тысяч.

Thailand Pass — система, созданная для получения разрешения на въезд в страну, — теперь будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации и медстраховки.

Примечательно, что непривитым туристам нужно будет забронировать гостиницу, пройти пятидневный карантин и затем сдать ПЦР-тест, передает ТАСС.

16 марта во Вьетнаме отменили использование паспортов о вакцинации от коронавируса и обязательный карантин для приезжающих в страну туристов. Теперь туристам будет необходимо предоставлять на границе только отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста.