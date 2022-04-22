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Москва упростила оформление пропусков на въезд грузового транспорта

Араз Салехов

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Москва упростила оформление пропусков на въезд грузового транспорта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти упростили оформление пропусков на въезд грузового транспорта, сократив перечень документов, необходимых для оформления дневных и ночных пропусков. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

— По просьбе бизнес-сообщества мы упростили процедуру получения пропусков для грузоперевозчиков. Существенно уменьшилось количество документов, которые теперь требуются для их оформления, сократилось время рассмотрения заявок, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

При этом заммэра отметил важность обеспечения бизнесом своевременной доставки продуктов и товаров для жителей города, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении оформления пропусков на въезд и передвижение по столице грузового транспорта.

Так, теперь максимальный срок действия разовых пропусков увеличился с пяти до десяти суток, а оформление годовых пропусков займет до десяти рабочих дней вместо 14.

Помимо этого, летом 2022 года в Москве собираются запустить первые в мире электрические суда.

Уточняется, что данное нововведение является экологичным и нетоксичным. Уникальная система зарядки в причалах будет работать во время остановок. Ресурс батареи превышает 200 километров работы.

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