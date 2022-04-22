Жителям города рассказали о запуске электрических судов в Москве с лета 2022 года

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Москвичам рассказали о запуске в городе первых в мире электрических судов с лета текущего года. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Регулярный речной транспорт — электрические трамваи, бесшумные и абсолютно безвредные для окружающей среды. Увеличение электротранспорта в Москве значительно уменьшит объем выбросов, а дальнейшее развитие инфраструктуры сделает его еще популярнее среди жителей, — отметил он.

Также заммэра уточнил, что данное нововведение является абсолютно экологичным и нетоксичным. Уникальная система зарядки прямо в причалах будет работать во время остановок. Ресурс батареи превышает 200 километров работы, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Помимо этого, горожан пригласили на праздничную церемонию открытия речной навигации, которая пройдет на Северном речном вокзале 24 апреля — с 11:00 до 22:00.

Так, на мероприятии жители города смогут послушать живую музыку, принять участие в тематических квестах, экскурсиях и мастер-классах.

В воскресенье, 17 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что оборудование причалов является важнейшим этапом перед запуском речных маршрутов.

По его словам, новые причалы будут двух типов: большие — 16 метров и малые — 10 метров. Благодаря конструкции в основании они смогут подстроиться под разные уровни воды, сказал в заключение глава города.