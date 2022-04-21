Москвичей пригласили на праздничное открытие речной навигации

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Жителей Москвы пригласили на праздничную церемонию открытия речной навигации, которая пройдет на Северном речном вокзале 24 апреля с 11:00 до 22:00. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 21 апреля.

— После реконструкции Северный речной вокзал стал новой достопримечательностью и главным портом столицы, а также вернул интерес к круизам и поездкам на речных трамвайчиках. Ежегодно прогулки по Москве-реке совершают около 1,2 миллиона человек. К открытию навигации 24 апреля мы подготовили большую праздничную программу — приглашаем всех желающих, — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, на мероприятии горожане смогут послушать живую музыку, принять участие в тематических квестах, экскурсиях и мастер-классах. В Telegram-канале дептранса добавили, что в честь дня открытия речной навигации проведут детские лекции по ПДД и поведению у воды.

До этого сообщалось, что в Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации. Рабочие заменили старые причальные отбойники, отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений, а также обновили разметку линий ограничения и указателей движения на посадку и высадку.