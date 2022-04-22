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11 домов по программе реновации сдали в эксплуатацию в 2022 году

Антон Махов

Город
11 домов по программе реновации сдали в эксплуатацию в 2022 году
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С начала этого года в эксплуатацию ввели 11 жилых домов по программе реновации, в них смогут заселиться более четырех тысяч жителей Москвы. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Новые дома расположены в Южном, Новомосковском, Северо-Западном, Западном, Юго-Восточном и Северном административных округах столицы.

В шести административных округах введены в эксплуатацию 11 современных жилых домов площадью почти 120 тысяч квадратных метров. В скором времени к переезду смогут приступить более четырех тысяч человек, — заявил руководитель департамента.

Со старта программы реновации под заселение уже были переданы 167 домов, в них заселились уже более 76 тысяч жителей столицы. В 2022 году готовятся к заселению более 6,5 тысячи граждан, сообщают на сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в Восточном административном округе Москвы началось строительство детского сада, рассчитанного на 125 мест. Об этом в четверг сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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