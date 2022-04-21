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Рафик Загрутдинов: Началось строительство детского сада в районе Соколиная Гора

Араз Салехов

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Рафик Загрутдинов: Началось строительство детского сада в районе Соколиная Гора
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Мироновская улица, 46 Карта всех событий

В Восточном административном округе Москвы началось строительство детского сада, рассчитанного на 125 мест. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— Началось строительство нового детского сада в районе Соколиная Гора. В настоящее время на строительной площадке ведутся подготовительные работы, — заявил он.

Также глава столичного департамента добавил, что здание детского сада возводится рядом с жилым домом по адресу улица Мироновская, дом 46.

Помимо этого, стало известно, что в Западном административном округе Москвы идет строительство и проектирование 34 домов по программе реновации.

Загрутдинов отметил, что сейчас на стадии строительства находятся 16 зданий, а на этапе проектирования — 18. По его словам, отделка новых квартир будет полностью соответствовать стандартам программы реновации жилья.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в районе Косино-Ухтомский возведут детский сад на 300 мест.

В дошкольном учреждении по адресу Ветлужская улица, дом 4а, также появится бассейн.

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