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«Выедается воспалением»: иммунолог Болибок объяснил, как COVID-19 влияет на мозг

Елизавета Короткова

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Как коронавирус влияет на мозг
Фото: Pexels

Коронавирус может привести к достаточно серьезным повреждениям головного мозга. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Он напомнил, что можно выделить два основных типа таких последствий: сосудистые нарушения и воспалительные процессы в тканях мозга.

— В случае сосудистых нарушений могут возникать тромбозы, ведущие к инсультам и микроинсультам. Человек иногда даже не чувствует, что с ним что-то произошло. В это время кусочек мозга перестает получать кровоснабжение, то есть отключается какая-то из функций головного мозга. Этот процесс напоминает деменцию или старческое слабоумие. На фоне коронавируса также может возникать воспаление тканей головного мозга. Самый яркий пример — расстройство или полная потеря обоняния, — объяснил иммунолог.

Описанный воспалительный процесс, протекающий в головном мозге, фиксируется при помощи компьютерной томографии, рассказал Болибок.

— У некоторых этот воспалительный процесс бывает вялотекущим и тянется месяцами. В итоге ткань головного мозга страдает, на компьютерной томографии заметно ее уменьшение. Она буквально «выедается» этим воспалением: условно говоря, растворяется и заполняется жидкостью, — пояснил врач.

Также Болибок рассказал, какие тяжелые последствия для психики несет коронавирус. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

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