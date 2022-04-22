Российские киберспортсмены могут получить отсрочку от армии

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В рамках поддержки киберспорта Федерация компьютерного спорта России предложила давать спортсменам отсрочку от службы в армии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил президент федерации Дмитрий Смит.

По его словам, был разработан целый пакет предложений по поддержке отрасли, так как многих граждан РФ «пытаются переманить».

— Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте. Там важна мелкая моторика, и в условиях современного вооружения, где решения нужно принимать за десятые доли секунды, они могут принести пользу и максимальный эффект родине, — пояснил Смит.

Помимо этого, федерация предложила проводить внеконкурсный отбор в университеты по программам бакалавриата и специалитета для россиян, которые достигли высоких результатов на международных соревнованиях, передает ТАСС.

До этого эксперты в комментарии «Вечерней Москве» рассказали о том, что происходит в отечественной индустрии видеоигр и киберспорте в условиях санционных ограничений.