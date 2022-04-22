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Установлено местонахождение экс-судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат

Елена Самойлова

Происшествия
Установлено местонахождение экс-судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Установлено местонахождение экс-судьи столичного Арбитражного суда Елены Кондрат, обвиняемой по делу о посредничестве во взятках и не явившейся на заседание суда. Об этом стало известно в пятницу, 22 апреля.

По данным Telegram-канала «112», женщина находилась в доме отдыха «Шиблово Горки» в Дмитровском районе Московской области. Как заявил защитник экс-судьи, у нее диагностированы бронхиальная астма и гипертония.

Позже Верховный суд России признал законным решение об аресте Кондрат. Оно будет исполнено после одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), цитирует ТАСС пресс-службу суда.

На сегодня было назначено заседание Верховного суда о рассмотрении жалобы Кондрат на решение о заключении под стражу. Однако обвиняемая в суд не пришла.

Напомним, в ноябре 2021 года возбудили уголовное дело в отношении судьи Елены Кондрат, подозреваемой в посредничестве во взяточничестве. В сентябре 2020 года она предложила своей коллеге по арбитражному суду получить взятку в размере 50 тысяч долларов в случае вынесения решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда физических и юридических лиц.

В ходе заседания следователь отметил, что Кондрат пыталась сменить фамилию на Хондрат, чтобы избежать уголовной ответственности. Однако женщина назвала эти утверждения ложными.

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