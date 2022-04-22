Андрей Бочкарев: В Москве нет угрозы появления новых обманутых дольщиков

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Международные санкции против России и связанные с этим экономические трудности не приведут к появлению новых обманутых дольщиков. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— До этой весны мы уже более двух лет жили в жестких условиях пандемии. И тогда были опасения обвала рынка, появления новых обманутых дольщиков, но вместо этого мы увидели рост объемов строительства, а в «Дорожную карту» не было внесено ни одного нового проблемного объекта. Мы ожидаем, что и в существующих удастся сохранить стабильность в этом вопросе, — сказал Андрей Бочкарев.

В данное время за счет бюджетных денег достраивают 15 проблемных объектов. Силами АО «Мосотделстрой» почти завершено строительство таких жилых комплексов, как «Царицыно», «Терлецкий парк» и «Марушкино», также сообщил Бочкарев. В свою очередь, «Управление гражданского строительства» строит компенсационные дома для дольщиков комплексов ЖК «Мегаполис», «Шишкин лес» и два дома в Щербинке.

Недавно Андрей Бочкарев оценил вероятность кадрового дефицита на стройках Москвы.