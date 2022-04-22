Андрей Бочкарев оценил вероятность кадрового дефицита на стройках Москвы

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Порядка 7,5 тысячи российских специалистов могут найти работу на стройках Москвы. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Мы провели оценку потребностей в кадрах для реализации первоочередных задач в строительстве и на текущем этапе выявили порядка 7,5 тысячи вакансий, которые могут быть заполнены специалистами из столицы и регионов России, — отметил он.

Заммэра подчеркнул, что часть иностранных специалистов могут покинуть страну из-за курса валют, невозможности валютно-обменных операций и трансграничных переводов, однако на их места могут прийти граждане России.

Он также напомнил об оттоке специалистов в строительной отрасли во время пандемии. Но тем не менее эти вакансии стали заполняться строителями и рабочими из российских регионов, говорится в релизе.

Помимо этого, Бочкарев рассказал, что в текущем году планируется завершение строительно-монтажных работ на четырех медицинских объектах в Южном, Юго-Западном, Юго-Восточном административных округах столицы.

В пятницу, 22 апреля, стало известно, что на следующей неделе в центре занятости «Моя карьера» состоится день вакансий «Работа есть», в ходе которого около двадцати крупных компаний столицы предложат горожанам более тысячи вакансий с полной занятостью и гибким графиком.