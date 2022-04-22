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Мать убила двоих детей за плохое поведение

Елена Самойлова

Происшествия
Мать убила двоих детей за плохое поведение
Фото: Pexels

Тела двух мальчиков найдены в селе Терновка. Предположительно, их убила мать. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Воронежской области.

По данным ведомства, в квартире одного из жилых домов обнаружены тела мальчиков в возрасте семи и восьми лет с признаками насильственной смерти. Главными подозреваемыми в убийстве стали их 28-летняя мать и ее 32-летний брат. Они доставлены в следственный отдел.

Мать убила двоих детей за плохое поведение Фото: СК РФ / Воронеж

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Вскоре будет назначен комплекс необходимых экспертиз, в том числе судебно-медицинских, чтобы установить точную причину смерти детей.

По данным Telegram-канала «112», одного мальчика ударили молотком по голове, а второго — утопили. Кроме того, в квартире находился еще один ребенок — в возрасте пяти лет. В момент убийства он спал.

До этого сообщалось, что житель Подмосковья в ходе ссоры зарезал своего сына.

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