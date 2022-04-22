Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Злоумышленник обокрал стройплощадку в Красногорске почти на 370 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 22 апреля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, о краже заявил генеральный директор строительной компании. Он пояснил, что неизвестные похитили со стройплощадки силовой кабель и алюминиевые профили на сумму более 365 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что один из работников объекта ночью украл строительные материалы. Затем он вместе с сообщником вывез их в грузовике с этой территории.

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Петрова отметила, что злоумышленник был задержан на рабочем месте в строительном вагончике. Им оказался 25-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Он пояснил, что похищенное сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Красногорский городской суд арестовал фигуранта. В настоящее время полицейские разыскивают его соучастника.

Накануне, 21 апреля, двоих мужчин задержали за кражу машины у пожилого москвича и хранение оружия.