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От станции «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста будет временно курсировать автобус

Анастасия Колоскова

Город
От станции «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста будет временно курсировать автобус
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Нагатинская Карта всех событий

В столице запустят временный автобусный маршрут дп91 от метро «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Маршрут начнет работать с 23 апреля до окончания ремонта второго филиала детской поликлиники № 91 на улице Лестева.

— Вы сможете добраться до работающих филиалов поликлиники на Космодамианской набережной и в Нагатинском Затоне с пересадкой на трамвай 47 у метро «Нагатинская», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

От станции «Нагатинская» до Большого Краснохолмского моста будет временно курсировать автобус Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее стало известно, что в период с 30 апреля по 9 мая в столичном метрополитене не будут ходить поезда на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии в связи с началом работ по строительству пересадки со станции «Печатники» на одноименную станцию Большого кольца. Уточняется, что после ее открытия и ввода всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов, на станции «Печатники» — до 30 процентов.

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