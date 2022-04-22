Движение поездов временно ограничат на участке Люблинско-Дмитровской линии метро

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Люблинско-Дмитровская линия Карта всех событий

В период с 30 апреля по 9 мая в столичном метрополитене не будут ходить поезда на участке «Дубровка» — «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии в связи с началом строительных работ. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В прошлом году мы перекрывали участок для прокладки тоннеля БКЛ. Теперь там начнется строительство пересадки со станции «Печатники» на одноименную станцию Большого кольца, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Уточняется, что после ее открытия и ввода всей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на южном участке Люблинско-Дмитровской линии станет свободнее на 15 процентов, на станции «Печатники» — до 30 процентов. При этом пассажиры смогут экономить время при пересадках на соседние линии.

В качестве альтернативного маршрута во время ограничений гражданам предложат автобусы КМ. Однако в Telegram-канале «Дептранс Москвы» предупредили, что таким автобусным маршрутам будет сложно справиться с большим количеством пассажиров. Также в качестве альтернативы пассажиры могут воспользоваться другими ветками метро.

Помимо этого, стало известно, что в столице начались работы по реконструкции путей в электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии столичного метрополитена.

Так, специалисты проведут замену на новый тип рельсов, которые прослужат в несколько раз дольше предыдущих. Помимо этого, ожидается замена деревянных шпал на более надежные — железобетонные.