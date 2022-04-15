Специалисты начали реконструкцию путей электродепо «Красная Пресня»

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Россия, Москва, Ходынская улица, 3с1 Карта всех событий

В столице начались работы по реконструкции путей в электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии столичного метрополитена. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— В электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии метро началась реконструкция путей — теперь самые новые поезда «Москва-2020» будут ездить по самой новой инфраструктуре, — говорится в сообщении.

Так, специалисты проведут замену на новый тип рельсов, которые прослужат в несколько раз дольше предыдущих. Помимо этого, ожидается замена деревянных шпал на более надежные — железобетонные.

Также в электродепо заменят 50 стрелочных переводов и поменяют на новые 11 мачт освещения. Это позволит улучшить освещение на путях. В Telegram-канале «Дептранс Москвы» отметили, что такие работы не повлияют на график движения поездов.

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем активно обновлять инфраструктуру метрополитена, в том числе ту, которая скрыта от глаз пассажиров. Закупаем рельсы и шпалы у российских производителей — компании обеспечены заказами и могут сохранить своих сотрудников — это более 30 тысяч рабочих мест, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Заммэра также сообщил, что столичная подземка — один из крупнейших заказчиков товаров отечественного производства. Так, в 2022 году планируется приобрести 30 тысяч тонн ходового рельса, 300 тонн контактного рельса и 30 стрелочных переводов. Эта продукция производится на Челябинском металлургическом комбинате, Нижнетагильском металлургическом комбинате, на стрелочных заводах в Керчи, Новосибирске и Муроме. Ликсутов добавил, что контракты выполняются и благодаря заказам Москвы на предприятиях сохраняются рабочие места.