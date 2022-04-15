Метро Москвы закупает рельсы и стрелочные переводы у российских производителей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московский метрополитен закупает рельсы и стрелочные переводы у компаний из России. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Рельсы и стрелочные переводы, которые регулярно закупает Мосметро, — полностью российская продукция. Мы постоянно обновляем пути для безопасных и комфортных поездок пассажиров, а благодаря отечественному производству их поставка никак не зависит от внешних факторов, — говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что столичная подземка — один из крупнейших заказчиков товаров отечественного производства. Так, в 2022 году планируется приобрести 30 тысяч тонн ходового рельса, 300 тонн контактного рельса и 30 стрелочных переводов, передает агентство городских новостей «Москва».

30 марта тематический поезд «Крым» начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро Москвы. В каждом вагоне поезда можно почитать интересные факты о полуострове, а также посмотреть на фотографии, сделанные в Крыму.

Всего в столице теперь курсирует 15 тематических поездов. В подземке можно встретить «Дальневосточный экспресс», поезда «Посети Кавказ» и «Путешествие по России».