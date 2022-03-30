Тематический поезд «Крым» запустили в метро Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Тематический поезд «Крым» начал курсировать по Арбатско-Покровской линии метро Москвы. Об этом в среду, 30 марта, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Сегодня мы запускаем тематический поезд «Крым». В течение шести месяцев он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Это уже не первый состав, который мы оформляем в честь регионов нашей страны. Также в метро можно встретить «Дальневосточный экспресс», поезда «Посети Кавказ» и «Путешествие по России», — заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Примечательно, что в каждом вагоне поезда можно почитать интересные факты о полуострове, а также посмотреть на фотографии, сделанные в Крыму. Всего в столице теперь курсирует 15 тематических поездов, говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

В прошлом году в столице был запущен тематический поезд «Моспром космический», курсирующий на Арбатско-Покровской линии. Поезд украшали более 200 фотографий, которые рассказывали об истории отечественной космонавтики и современном вкладе московских промышленников в освоение космоса.