Москвичам рассказали, куда сходить на предстоящих выходных

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном департаменте транспорта рассказали москвичам, что посмотреть и чем себя занять в предстоящие субботу и воскресенье.

Так, в 23 апреля уже в седьмой раз откроется фестиваль «Пасхальный дар», в рамках которого состоятся образовательные воркшопы, театральные представления, концерты и ярмарки

Также горожан пригласили на масштабный праздник в честь открытия сезона речной навигации, который состоится в воскресенье на Северном речном вокзале.

Помимо этого, москвичи могут расширить кругозор, прослушав цикл лекций об истории фотографии от фотоэкспертов.

В преддверии 9 мая все желающие могут совершить виртуальную экскурсию в Zoom по самой масштабной экспозиции Музея Победы.

Кроме того, в музее-усадьбе Федора Шаляпина работает выставка «Шествие. Игра в маски», отмечается в Telegram-канале «Дептранс Москвы»

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказал, что с 23 по 29 апреля на ВДНХ пройдет пасхальная программа, которая будет включать события для всей семьи. По ее совам, посетителей ждут интересные экскурсии и квесты, тематические игры и мастер-классы.