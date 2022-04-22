Заммэра Сергунина: На ВДНХ подготовили программу к Пасхе

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На ВДНХ с 23 по 29 апреля пройдет пасхальная программа. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Пасхальная программа включает события для всей семьи. Посетителей ВДНХ ждут интересные экскурсии и квесты, а еще тематические игры и мастер-классы. Участники узнают историю праздника, научатся делать украшения для дома и сладкие сувениры, — рассказала представитель мэрии.

Заммэра отметила, что 23 апреля в 15:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится мастер-класс для детей и взрослых «Роспись имбирных пряников глазурью на Пасху». После мероприятия готовый пряник можно будет забрать с собой.

Также с 15:00 до 17:00 23 и 24 апреля пройдут мастер-классы по созданию декора в художественной студии, во время которых участники распишут пасхальные игрушки. Кроме того, в выходные для детей и их родителей в семейном образовательном комплексе, где обитают домашние животные, подготовлена насыщенная программа.

С 11:00 до 18:30 жители столицы могут поучаствовать в игре «Поиск пасхальных яиц», а в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 стартует квест «Пасхальные заботы». В пятницу, 29 апреля, в 15:00 экоцентр «Пчеловодство» приглашает на мастер-класс «Пасхальная роспись деревянных сот», где гости смогут создать собственное пасхальное украшение и раскрасить деревянные соты в тематике праздника.

20 апреля руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков сообщил, что более 500 храмов и монастырей столицы будут работать на Пасху, а на ночное богослужение ожидают около 250 тысяч прихожан.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому городской общественный транспорт в пасхальную ночь с 23 на 24 апреля будет работать дольше.