Более 500 храмов будут работать в Москве во время Пасхи

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Более 500 храмов и монастырей столицы будут работать на Пасху, а на ночное богослужение ожидают около 250 тысяч прихожан. Об это в среду, 20 апреля, сообщил руководитель городского департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

— У нас в 2019 году на богослужениях пасхальных и на освящении присутствовало около 1,5 миллиона, в этом году на Рождество Христово в храмы пришло около 200 тысяч человек. Поэтому, я думаю, если говорить о посещаемости, то ясно, что будет больше, чем 200 тысяч, но явно значительно меньше, чем 1,5 миллиона, с учетом всех ограничений, — сказал руководитель ведомства.

Тем не менее, в храмах и монастырях будут действовать все ограничения по коронавирусу. Среди них — масочный режим, социальная дистанция, а максимальное число прихожан будет определяться в каждом месте исходя из вместимости, приводит слова Сучкова РИА Новости. При этом вне храмов и монастырей, на открытом воздухе, будет проходить освящение куличей по аналогичным противоэпидемическим правилам.

Настоятель храма Благовещения в Петровском парке Максим Обухов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, зачем на Пасху проводят крестный ход. По его словам, пасхальное шествие означает высокую торжественность мероприятия, совершающегося не только конкретно в этот день, но и другие христианские праздники.