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«Молитва в движении»: священник объяснил, зачем проводят крестный ход на Пасху

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Молитва в движении»: священник объяснил, зачем проводят крестный ход на Пасху
Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Ни одна пасхальная служба не проводится в православном храме без крестного хода, ведь это давняя традиция, которая напоминает верующим о мучениях Иисуса Христа, отдавшего свою жизнь за спасение человечества. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал настоятель храма Благовещения в Петровском парке Максим Обухов.

По его словам, пасхальное шествие означает высокую торжественность мероприятия, совершающегося не только конкретно в этот день, но и другие христианские праздники:

— Одним из содержаний крестного хода является миссионерская акция молитвой. Это повторение библейских событий, которые описаны в Ветхом и Новом заветах. Подготовительное мероприятие до Пасхи и после — все это в символической форме повторяет евангельские события. Крестный ход напоминает людей, которые сопровождали Иисуса Христа на Голгофу, а также жен-мироносиц, которые пришли утром в первый день после субботы ко Гробу воскресшего Иисуса Христа с ароматами и благовониями. Именно пасхальная служба напоминает нам о сопровождении спасителя и о его жертве ради спасения человечества и последующем воскресении его.

По словам настоятеля храма Благовещения, крестный ход всегда сопровождается молитвами:

— И ни одна пасхальная служба не проводится в православном храме без крестного хода. По сути, это молитва в движении верующих вне церкви.

Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, уточнил священник, в то же время символизирует шествие Церкви и верующих навстречу воскресшему Спасителю.

В этом году Пасха в столице будет сопровождаться теплой и солнечной погодой. Об этом «Вечерней Москве» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

— В субботу и воскресенье будет хорошая, ясная, солнечная погода и до 17 градусов тепла. То есть не просто хорошая, а настоящая праздничная погода, — сказал он.

Специалист отметил, что вся предпраздничная неделя будет теплой, а температура воздуха с понедельника начнет постепенно повышаться.

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