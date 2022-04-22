Нутрициолог назвала топ-5 несочетаемых продуктов

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Эксперт по питанию Ксения Черная назвала топ-5 продуктов, которые не сочетаются друг другом.

На первом месте оказалось мясо в сочетании с тестом.

— Сюда относятся пельмени, беляши, пирожки и другое. Если вы это едите редко, то не страшно, но, к сожалению, большинство людей питаются так на постоянной основе. Это может происходить даже неосознанно. Например, если к обеду вы добавляете кусочек хлеба и заедаете им котлету. Такое питание было, когда мы были ограничены в еде, но сейчас у нас есть выбор, — сказала эксперт.

Для переваривания животного белка должно хорошо работать пищеварение и должны быть продукты, которые помогут переварить мясо, например, овощи или зелень. А тесто, напротив, провоцирует застой желчи и снижает уровень соляной кислоты, вызывая газообразование и запоры.

Второе распространенное сочетание — мясо с картофелем.

— Это тоже традиционное сочетание и появилось тогда, когда не было выбора овощей. Сейчас мясо лучше сочетать с салатами, — рекомендовала эксперт.

Третья ошибка при сочетании — кисломолочные продукты с хлебом:

— Например, кефир с булочкой, булочка со сметаной, молоко с печеньем. Раньше молоко давали на ночь детям потому, что при расщеплении оно вырабатывает вещество, которое действительно помогает уснуть, но в сочетании с углеводом больше вреда, чем пользы: поднимается уровень глюкозы, инсулина, возникает беспокойный сон и инсулинорезистентность. От этих сочетаний нужно уходить.

На четвертом месте оказались торты и выпечка с кремом или маслом. Такой продукт способствует быстрому набору веса, что вызывает инфаркты, инсульты, варикоз, геморрой, высокое давление и массу других заболеваний.

— Пятое сочетание — вино и сыр. Фруктоза не перерабатывается в энергию, а идет в печень. Когда мы печень нагружаем, это приводит к проблемам с гормональным фоном, к эстраген-доминированию, миомам, полипам, а также к проблемам с кожей в виде акне и аллергии, — объяснила нутрициолог.

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