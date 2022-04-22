Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нутрициолог назвала топ-5 несочетаемых продуктов

Анна Михалюк

Общество
Нутрициолог назвала топ-5 несочетаемых продуктов
Фото: Pexels

Эксперт по питанию Ксения Черная назвала топ-5 продуктов, которые не сочетаются друг другом.

На первом месте оказалось мясо в сочетании с тестом.

— Сюда относятся пельмени, беляши, пирожки и другое. Если вы это едите редко, то не страшно, но, к сожалению, большинство людей питаются так на постоянной основе. Это может происходить даже неосознанно. Например, если к обеду вы добавляете кусочек хлеба и заедаете им котлету. Такое питание было, когда мы были ограничены в еде, но сейчас у нас есть выбор, — сказала эксперт.

Для переваривания животного белка должно хорошо работать пищеварение и должны быть продукты, которые помогут переварить мясо, например, овощи или зелень. А тесто, напротив, провоцирует застой желчи и снижает уровень соляной кислоты, вызывая газообразование и запоры.

Второе распространенное сочетание — мясо с картофелем.

— Это тоже традиционное сочетание и появилось тогда, когда не было выбора овощей. Сейчас мясо лучше сочетать с салатами, — рекомендовала эксперт.

Третья ошибка при сочетании — кисломолочные продукты с хлебом:

— Например, кефир с булочкой, булочка со сметаной, молоко с печеньем. Раньше молоко давали на ночь детям потому, что при расщеплении оно вырабатывает вещество, которое действительно помогает уснуть, но в сочетании с углеводом больше вреда, чем пользы: поднимается уровень глюкозы, инсулина, возникает беспокойный сон и инсулинорезистентность. От этих сочетаний нужно уходить.

На четвертом месте оказались торты и выпечка с кремом или маслом. Такой продукт способствует быстрому набору веса, что вызывает инфаркты, инсульты, варикоз, геморрой, высокое давление и массу других заболеваний.

— Пятое сочетание — вино и сыр. Фруктоза не перерабатывается в энергию, а идет в печень. Когда мы печень нагружаем, это приводит к проблемам с гормональным фоном, к эстраген-доминированию, миомам, полипам, а также к проблемам с кожей в виде акне и аллергии, — объяснила нутрициолог.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно есть пасхальные угощения, чтобы не набрать лишний вес. Она подчеркнула, что куличи, яйца и пасху растягивать на целый день, а не есть все блюда за раз.

Читайте также:
Правильное питание Диеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте