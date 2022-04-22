Порядка восьми тысяч детских и спортивных площадок приведут в порядок в Москве

Фото: Пресс-служба ДЖКХ Москвы

Около восьми тысяч детских и спортивных площадок планируется обновить после зимнего сезона в рамках месячника весеннего благоустройства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в пятницу, 22 апреля.

Так, отремонтируют почти 18 тысяч квадратных метров безопасных резиновых покрытий, а также приведут в порядок больше 60 тысяч качелей, детских горок и каруселей, спортивных тренажеров и комплексов.

При этом городские службы проводят тщательную уборку территорий, промывают спортивные тренажеры и детские площадки, а также перекрашивают и заменяют сломанные или недостающие элементы в малых конструкциях.

Фото: Пресс-служба ДЖКХ Москвы

Как уточняется, большая часть работ уже выполнена. До конца апреля планируется завершить обновление всех общественных площадок к весеннему сезону.

В рамках месячника по благоустройству в надлежащий вид приведут беседки, урны, скамейки, контейнерные площадки, обустроят газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

По информации ведомства, в жилых домах также проходят городские работы по обновлению жилого помещения. В частности, ремонтируются и промываются цоколи и фасады, входные двери, козырьки над подъездами, лестницы и перила, приводят в порядок системы наружного водоотвода, осветительные и отопительные приборы.

До этого, 18 апреля, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили о том, что городские службы продолжают масштабные работы в рамках месячника по благоустройству. В ведомстве отметили, что для промывки тоннелей используют тоннелемоечные машины со специальными щетками, а мостовые сооружения очищают вручную и промывают с помощью поливомоечных машин.