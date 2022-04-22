Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Порядка восьми тысяч детских и спортивных площадок приведут в порядок в Москве

Лала Манушакян

Город
Порядка восьми тысяч детских и спортивных площадок приведут в порядок в Москве
Фото: Пресс-служба ДЖКХ Москвы

Около восьми тысяч детских и спортивных площадок планируется обновить после зимнего сезона в рамках месячника весеннего благоустройства. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы в пятницу, 22 апреля.

Так, отремонтируют почти 18 тысяч квадратных метров безопасных резиновых покрытий, а также приведут в порядок больше 60 тысяч качелей, детских горок и каруселей, спортивных тренажеров и комплексов.

При этом городские службы проводят тщательную уборку территорий, промывают спортивные тренажеры и детские площадки, а также перекрашивают и заменяют сломанные или недостающие элементы в малых конструкциях.

Порядка восьми тысяч детских и спортивных площадок приведут в порядок в Москве Фото: Пресс-служба ДЖКХ Москвы

Как уточняется, большая часть работ уже выполнена. До конца апреля планируется завершить обновление всех общественных площадок к весеннему сезону.

В рамках месячника по благоустройству в надлежащий вид приведут беседки, урны, скамейки, контейнерные площадки, обустроят газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

По информации ведомства, в жилых домах также проходят городские работы по обновлению жилого помещения. В частности, ремонтируются и промываются цоколи и фасады, входные двери, козырьки над подъездами, лестницы и перила, приводят в порядок системы наружного водоотвода, осветительные и отопительные приборы.

До этого, 18 апреля, в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы сообщили о том, что городские службы продолжают масштабные работы в рамках месячника по благоустройству. В ведомстве отметили, что для промывки тоннелей используют тоннелемоечные машины со специальными щетками, а мостовые сооружения очищают вручную и промывают с помощью поливомоечных машин.

Читайте также:
Благоустройство площадки Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наш семейный праздник Ильича

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Как оттягивается экономический кошмар

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Поддерживаем бизнес льготами

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Гвардия рождается в пламени и крови

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Переговоры в тупике

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Самый открытый парламент

Николай Вавилов
Николай Вавилов

Китайский друг лучше западных двух

Все мнения
О проекте