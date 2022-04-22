Фотовыставка познакомит москвичей с новыми площадками для выгула собак

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Фотовыставка, открывшаяся 22 апреля на Тверском бульваре в рамках фестиваля «Пасхальный дар», расскажет о проекте «Питомцы в Москве», а также о том, как в городе создаются и модернизируются площадки для выгула домашних животных. Об этом сообщили в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— С 22 апреля на Тверском бульваре вас ждут яркие совместные фотографии собак и их владельцев. Здесь же можно посмотреть, какие современные площадки для прогулок с животными уже построены в Москве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект «Питомцы в Москве», о котором расскажет выставка, — одно из направлений программы мэра столицы «Мой район», предлагающей комплексные решения для благоустройства города.

Так, в прошлом году в рамках проекта в городских районах Ясенево, Можайский, Северное Медведково и Лосиноостровский появились современные площадки для выгула питомцев. Создавать их помогали сами горожане, а также профессиональные дрессировщики и кинологи. Особенностью обновленных площадок стала территория для свободного выгула, тренировок и игр с маленькими и большими собаками, а также мест для отдыха владельцев.

В настоящее время москвичи содержат более миллиона собак. Для жителей столицы важно, чтобы питомец в городских условиях мог вести активный образ жизни. Именно этому запросу и отвечает создание новых площадок.

Фотовыставка будет работать до 28 апреля.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали москвичам, что посмотреть и чем себя занять в предстоящие субботу и воскресенье.