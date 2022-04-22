Петр Бирюков: Пожарные и спасатели Москвы отработали действия при ликвидации природных пожаров

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Спасатели и пожарные, которые принимали участие в учениях в Москве, отработали действия по ликвидации природных пожаров. Об этом в пятницу, 22 апреля, рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители всех городских служб. В общей сложности — порядка 150 человек. Отработаны действия при возникновении природного пожара, проверена слаженность работы подразделений по ликвидации возгорания, — приводят его слова в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно тактическому замыслу учений, в ТиНАО загорелись трава и кустарники из-за неосторожного обращения с огнем. По плану огонь двигался к деревне Зыбино.

Участники учений решали такие задачи, как организация оповещения населения о чрезвычайной ситуации, поиск и эвакуация туристов из лесной зоны и с береговой линии, тушение торфяных и лесных пожаров, восстановление подачи электричества, доставка мобильной электростанции с помощью специальной авиации. Суммарно в учениях задействовали более 60 единиц наземной и воздушной техники.

21 апреля Бирюков рассказал, что специалисты завершили подготовку причалов и набережных Москвы к старту навигации.